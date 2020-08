La campagna promozionale più apprezzata e desiderata degli ultimi mesi, individuata giustappunto nel Fuoritutto di Expert, sta per scadere, gli utenti hanno ancora a disposizione solamente oggi, 16 agosto 2020, per concludere gli acquisti.

Le scorte non dovrebbero rappresentare una limitazione o un problema, se interessati ad approfittare dei prezzi indicati, basterà recarsi direttamente sul sito ufficiale o nei negozi in Italia (senza differenze sostanziali di socio in socio). Coloro che richiederanno la spedizione presso il proprio domicilio dovranno infine pagare le spese per la consegna, aggiunte alla cifra mostrata effettivamente a schermo.

Scoprite le offerte Amazon e tutti i codici sconto più interessanti del periodo sul canale Telegram di TecnoAndroid, li potete raggiungere a questo link.

Expert: il volantino è superlativo

Uno dei prodotti di cui ultimamente consigliamo l’acquisto, è proprio l’LG Velvet, un modello recentemente reso disponibile sul mercato italiano, e sopratutto caratterizzato da un’estetica pressoché unica nel suo genere, dal processore Qualcomm Snapdragon 765G, e sopratutto dalla connettività 5G. Il prezzo rappresenta sicuramente uno dei suoi più importanti punti di forza, sarà possibile acquistarlo con un esborso finale di soli 549 euro.

Volendo invece spendere di meno, l’utente si ritroverà tra le mani una selva di sconti e di riduzioni di prezzo dal retrogusto notevole, non mancano infatti soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A91 o Oppo A72.

Il volantino Expert è in scadenza oggi, 16 agosto 2020, per questo motivo dovete assolutamente affrettare la scelta, onde evitare di restare tagliati definitivamente fuori dalla possibilità di acquisto. Le pagine sono elencate qui sotto.