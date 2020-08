Euronics riparte con una campagna promozionale che occupa l’intero mese di agosto, fino a sbarcare addirittura nella prima decade di Settembre. La soluzione intitolata +Spendi -Spendi permetterà ai clienti di godere di riduzioni davvero molto interessanti.

La limitazione, nel momento in cui parliamo di un volantino di Euronics è sostanzialmente sempre la stessa, l’accesso agli sconti sono da considerarsi valido solamente nei punti vendita di proprietà del socio SIEM, non è possibile approfittare degli stessi prezzi anche in altre location sul territorio nazionale o online sul sito ufficiale.

Coloro che spenderanno una cifra superiore ai 299 euro, inoltre, potranno anche richiedere il finanziamento a Tasso Zero, quindi con pagamento rateizzato senza interessi, e versamento della prima rata a partire da Natale 2020.

Euronics: il volantino non ha rivali

L’idea alla base del volantino Euronics è davvero lodevole, anche se già vista in passato. Tutto ruota attorno alla possibilità di ricevere uno sconto immediato in cassa, indipendentemente dalla cifra spesa.

Prestate attenzione, non stiamo parlando di un buono sconto da utilizzare poi in un secondo momento, ma di una vera e propria riduzione immediata. L’utente non deve fare altro che acquistare praticamente ciò che vuole, una volta giunto in cassa se avrà superato i seguenti tagli di spesa, riceverà in cambio uno sconto specifico. Parliamo di 30 euro su almeno 300 euro, 100 euro su almeno 600 euro, 200 euro su almeno 1000 euro, per finire con 500 euro su almeno 2000 euro di spesa.