Comet mette fine alle speranze di successo delle dirette concorrenti con il lancio di una campagna promozionale davvero molto intrigante, nonché comunque alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale.

Il volantino risulta essere in scadenza il 18 agosto, oggi è ancora disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale. Il consiglio è di recarsi personalmente in un punto vendita, data la presenza di sconti del 70% applicati direttamente su prodotti di fine serie; in caso contrario potrete usufruire di tutte le offerte, con riduzioni fino al 50%, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

Per le offerte Amazon, e sopratutto per scoprire i codici sconto più incredibili del momento, iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Volantino Comet: ecco quali sono i prezzi più pazzi del momento

Il volantino Comet asseconda le richieste dei consumatori riuscendo infatti a scontare alcuni dei prodotti che tutti noi vorremmo acquistare, come ad esempio il Samsung Galaxy S20+. Il modello è finalmente acquistabile ad un prezzo più accessibile, chiaramente non è ancora così economico, fissato precisamente sui 779 euro.

Stessa fascia per il corrispettivo top di gamma dell’azienda di Cupertino, l’Apple iPhone 11 potrà infatti essere acquistato con un esborso finale di 799 euro.

Volendo invece puntare verso il mondo degli smartwatch, il nostro consiglio è di acquistare Samsung Galaxy Watch o Huawei Watch GT 2e, due ottimi terminali con prezzo finale che non supera i 199 euro.

Per ogni altro dettaglio o informazione legata al volantino Comet, raccomandiamo la visione delle pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo.