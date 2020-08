Carrefour è assolutamente spumeggiante con un volantino speciale pensato appositamente per tutti i consumatori sparsi per il territorio nazionale, i prezzi sono bassi ed il risparmio è pressoché garantito sotto ogni punto di vista.

La soluzione che andremo a raccontarvi, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere fruibile esclusivamente presso i negozi fisici, ma non direttamente sul sito ufficiale. E’ bene ricordare, infatti, che la tecnologia al giorno d’oggi non risulta essere raggiungibile altrove se non nei punti vendita; è ad ogni modo presente la possibilità di godere del finanziamento a Tasso Zero su ogni acquisto effettuato, indistintamente dalla categoria merceologica del prodotto scelto.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere le offerte Amazon ed i migliori codici sconto in assoluto.

Volantino Carrefour: il risparmio è fuori da ogni logica

Il volantino Carrefour riserva sicuramente alcune delle migliori offerte in assoluto, sebbene non sembri voler rivolgere la propria attenzione verso la fascia particolarmente elevata della tecnologia mobile. Uno dei prodotti di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Xiaomi Mi 10 Lite, caratterizzato da un’estetica molto giovanile, da un processore della serie Qualcomm Snapdragon 700 e sopratutto dalla connettività 5G. Il suo maggiore punto di forza è infine il prezzo, corrispondente a soli 399 euro.

Per gli utenti che invece vogliono spendere ancora di meno, ecco arrivare l’accoppiata Huawei P Smart 2019 e Samsung Galaxy A51, due prodotti per i quali non sarà necessario spendere più di 300 euro, ma che non riservano particolari sorprese o qualità superiori alla media/aspettative.

Per il volantino Carrefour potete fare affidamento sulle pagine elencate qui sotto.