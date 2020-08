Bennet spiazza tutti con un volantino assolutamente inaspettato, una campagna promozionale che racchiude al proprio interno il meglio di quanto visto in precedenza, rendendolo effettivamente disponibile ad ogni consumatore sul territorio nazionale.

I prezzi sono bassi, i prodotti sono di buona qualità, ma per completare gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita in Italia. E’ importante sottolineare, e ricordare, che la tecnologia non risulta essere attualmente disponibile online sul sito ufficiale. Allo stesso modo, se interessati, è presente sempre la possibilità di optare per il pagamento rateizzato a Tasso Zero, con versamento diretto tramite conto corrente bancario.

Le offerte Amazon non finiscono davvero mai, i prezzi sono tra i più bassi mai visti prima d’ora, scopriteli subito a questo indirizzo.

Bennet: questo volantino è davvero spumeggiante

Il volantino Bennet appare essere spumeggiante, non tanto per la capacità di rendere disponibili ottimi prodotti a prezzi fortemente ribassati, quanto proprio per i modelli proposti al consumatore finale.

Il fulcro centrale della campagna è rappresentato dall’Apple iPhone Xr, uno smartphone non più recentissimo, ancora all’avanguardia e richiestissimo dalla popolazione, sopratutto al prezzo finale di soli 549 euro per la versione sbrandizzata.

Le alternative legate al sistema operativo Android sono entrambe rappresentate da smartphone marchiati Samsung, più precisamente parliamo di Galaxy A51 e Galaxy A20e, in vendita a cifre che non superano i 300 euro. Entrambi sono modelli relativamente economici, da consigliare esclusivamente ai consumatori che vogliono spendere poco e non sono particolarmente legati alla qualità generale dei prodotti.