La piattaforma di streaming video Netflix è assolutamente la più utilizzata in assoluto. Durante il periodo di lockdown lo share ha raggiunto i massimi storici e il colosso americano si è affermato sempre di più nel panorama dello streaming video. Non sembra esserci davvero competizione al momento, questo anche dovuto al fatto che la varietà di film, serie TV e documentari che mette a disposizione Netflix è davvero ampio. Ciò che va per la maggiore sono sicuramente le serie TV, tra queste abbiamo sicuramente After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Ci sono delle novità in merito, andiamole a vedere nel dettaglio.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: le nuove puntate su Netflix

Iniziamo a parlare di After Life. La serie è riscosso un grande successo con le prime due stagioni della serie. Si è pensato anche al rilascio di una terza stagione, tuttavia l’emergenza sanitaria ha messo in condizione il regista di fermarsi e non poter cominciare con le riprese.

Anche la serie Sex Education ha avuto un grande successo, soprattutto tra i giovani. La serie purtroppo si trova in una vera e propria fase di stallo e dunque non è ancora possibile sapere se questa ritornerà o meno sul piccolo schermo.

Infine chiudiamo con la serie TV più amata in assoluto negli ultimi tempi: Peaky Blinders. La serie narra di un gruppo di gangster inglese situati a Birmingham, capeggiati da Thomas Shelby. Sembra che la produzione stia già lavorando per il rilascio della sesta stagione. Tuttavia, non è stata ancora comunicata una data ufficiale.