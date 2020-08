WindTre non vuole fermare l’immaginazione degli utenti, pronti ad attivare una nuova SIM ricaricabile se invogliati da un prezzo fortemente ribassato e con all’interno un quantitativo di contenuti quasi impareggiabile.

Se tutto questo rientrasse nei vostri desideri, allora dovete sicuramente fare affidamento sulla WindTre Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, una promozione dal nome lunghissimo ma in grado di soddisfare pienamente le esigenze e le pretese della maggior parte di noi.

L’accesso, esattamente alla pari della Go 70 Fire+ Limited Edition, risulta essere riservato esclusivamente agli utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, e che sopratutto risiedono in determinate province del nostro paese. La portabilità è sempre obbligatoria, il costo di attivazione è completamente azzerato.

WindTre: la promozione è speciale

Ciò che rende la promozione corrente davvero speciale è sicuramente il prezzo finale di vendita, soli 6,99 euro, per godere nel contempo di 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, 200 SMS da poter inviare a chiunque, per concludere poi con illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia.

Il canone indicato, come per tutte le offerte in versione Easy Pay, sarà da versare direttamente tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, ricordiamo infatti che non sarà possibile pagare con credito residuo della SIM. Inoltre è da sottolineare la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro questo periodo temporale non sarà possibile richiedere la portabilità senza incappare nel pagamento di una penale dal valore decisamente elevato.

Per ogni altra informazioni vi invitiamo a recarvi in un punto vendita.