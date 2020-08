L’obiettivo di Vodafone per questo mese di Agosto resta sempre lo stesso: favorire l’arrivo di nuovi clienti attraverso iniziative low cost propedeutiche alla portabilità dei numeri. Il gestore inglese, a tal proposito, ha pensato a due iniziative davvero speciali che coniugano importanti soglie di consumo con prezzi low cost.

Vodafone, le promozioni low cost che prevedono minuti e 50 Giga internet

Ancora una volta come capofila delle migliori tariffe di Vodafone è possibile trovare la ricaricabile Special 50 Giga. Quest’iniziativa prevede un pacchetto di consumi molto vantaggioso per i futuri abbonati con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni mese. La tariffa sarà garantita a questo costo e con queste soglie di consumo per gli utenti che effettuano portabilità da Iliad o da altri operatori virtuali.

Oltre alla Special 50 Giga, i clienti avranno anche modo di attivare Special 40 Giga. Questa tariffa ha un pacchetto di consumi quasi speculare con minuti senza limiti per le telefonate e 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile si attesta sui 6,99 euro.

In ambedue le circostanze è necessario pagare una quota di attivazione e per il rilascio della SIM pari a 10 euro. Per l’attivazione, gli utenti dovranno rivolgersi esclusivamente in uno store ufficiale di Vodafone (non quindi sui canali online del provider) e chiedere la portabilità del numero. Per l’avvenuta attivazione della nuova rete saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi.