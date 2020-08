La promozione da 50 giga al mese di casa Vodafone soddisfa pienamente le richieste e le speranze dei consumatori italiani, pronti a tutto pur di accedere alla rete telefonica più veloce e diffusa del nostro paese. I prezzi sono bassi, i contenuti sono interessanti, ma chi potrà attivarla?

Andiamo con ordine, la promozione prende il nome di Special 50 Digital Edition, è disponibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale e non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale di durata. Il suo prezzo fisso corrisponde per la precisione a 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile (non è obbligatorio pagare con il conto corrente, ma vi potrebbe venire proposto).

Al suo interno il cliente ha la possibilità di trovare 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, per finire con illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, senza limiti o preoccupazioni di alcun tipo.

Vodafone: la promozione è davvero speciale

La promozione di casa Vodafone è davvero speciale, ma purtroppo solamente pochi consumatori la potranno richiedere sul proprio numero. Stando alla situazione attuale, solamente i clienti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, con annessa richiesta di portabilità, la potranno effettivamente attivare.

Il costo iniziale da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, il cliente sarà costretto a pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e nient’altro. Sottolineiamo nuovamente la totale assenza di un vincolo contrattuale di durata, segnale che a tutti gli effetti l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza dover pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.