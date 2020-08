Il gestore telefonico Vodafone sembra attirare l’attenzione di numerosi consumatori in cerca di una nuova tariffa telefonica conveniente e vantaggiosa. Le offerte telefoniche che propone sono numerose, ma alcune in particolare sono decisamente gettonate in queste ultime settimane.

Vodafone e le nuove offerte telefoniche sul mercato: ecco quali sono quelle più gettonate

Il gestore telefonico rosso propone al mercato la tariffa telefonica denominata Special Unlimited Limited Edition con la quale propone: minuti illimitati, SMS illimitati e 50GB di traffico dati. Il canone mensile da sostenere è di 6,99 Euro, ma è una tariffa limitata perché solo i clienti di Tiscali o CoopVoce possono attivarla.

L’altra tariffa telefonica è denominata Special Unlimited 7 con la quale propone chiamate illimitati, SMS illimitati e 50GB di traffico dati. La tariffa è dedicata a chi effettua il passaggio da Iliad o dagli MVNO e si presenta con un canone mensile di 7,00 Euro.

Il gestore telefonico rosso propone al mercato ancora tante tariffe e un’altra molto gettonata è Special 50 Digital Edition con la quale propone: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi e 50GB di traffico dati per navigare in Internet alla massima velocità della connessione 4G. Per i consumatori che provengono dagli MVNO il canone mensile da sostenere è di 7,00 Euro, mentre per coloro che provengono da Kena Mobile o Iliad il canone mensile aumenta a 9,99 Euro.

Vodafone propone altre tariffe telefoniche e sono tutte descritte sul suo sito ufficiale in una pagina apposita, si consiglia di consultarla per coloro che sono alla ricerca di una nuova tariffa telefonica.