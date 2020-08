Centinaia di prodotti in offerta, con prezzi in grado di raggiungere addirittura il 50% del listino originario, questo è in sintesi l’ultimo volantino Svuotatutto lanciato da Trony solamente in determinati punti vendita del territorio.

Come al solito, quando parliamo del suddetto rivenditore di elettronica ci scontriamo con limitazioni importanti sulla diffusione nel territorio nazionale. Il consumatore, infatti, si ritrova a poter accedere a tantissimi prezzi bassi, a patto che però sia in grado di recarsi personalmente in uno dei punti vendita dislocati precisamente nella regione Campania, non potendo mettere le mani sugli stessi prodotti sul sito ufficiale o altrove in Italia.

I codici sconto Amazon e tutte le offerte più speciali sono raggiungibili direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: lo Svuotatutto fa sognare gli utenti

Lo Svuotatutto rappresenta una campagna promozionale davvero notevole, proprio per la sua capacità di scontare i migliori prodotti in circolazione a prezzi fortemente ribassati. Uno dei modelli da acquistare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20, oggi finalmente in vendita alla modica cifra di 699 euro, più accessibile per la maggior parte di noi.

Le offerte non si fermano qui, anzi vanno ben oltre la versione base dell’ultima serie Galaxy, arrivando addirittura ai 799 euro necessari per l’acquisto del Samsung Galaxy S20+.

Chiudono il cerchio i terminali più economici ed alla portata dei consumatori, quali sono Huawei P30 Lite, LG K51s, Oppo Find X2 Lite o Oppo A9 2020. Tutti i prezzi e le migliori informazioni legate al volantino Trony le potete reperire direttamente qui sotto nel dettaglio, aprite le pagine inserite come galleria fotografica.