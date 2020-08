L’aumento dei contagi di questi giorni sta facendo tornare alta l’allerta per il Coronavirus. Anche in queste settimane estive, però, nonostante i numeri in calo sono rimaste in vigore molte norme di tutela per evitare una maggiore diffusione del virus. Tanti italiani sono stati chiamati ad attività di smart working e tanti ragazzi invece si sono affidati alle attività di didattica online. I provider telefonici hanno avuto un ruolo decisivo durante la pandemia e TIM per tutto il mese di Agosto conferma la sua promozione eLearning Card.

TIM, con eLearning Card le app per lo smart working non consumano Giga

Con questa promozione TIM mette a disposizione di tutti gli abbonati Giga illimitati e gratuiti da utilizzare per le principali applicazioni che consentono sia attività in smart working sia attività di didattica online. La eLearning Card di TIM è compatibile con app quali Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

L’iniziativa di TIM è ovviamente a costo zero. I clienti che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno semplicemente accedere al portale TIMparty ed accreditarsi sulla propria area personale. L’iniziativa eLearning Card si trova all’interno della sezione VANTAGGI TIM.

Dal momento della scelta, l’iniziativa sarà attiva a tempo indeterminato per gli utenti. Non sono previsti, quindi, ad ora scadenze per l’agevolazione concessa dal provider italiano. Questa particolare offerta di TIM nasce grazie a partnership con enti nazionali e con le principali aziende hi-tech. Tra le collaborazioni del gestore, si segnalano quella con il Ministero dell’Istruzione e con i maggiori istituti universitari.