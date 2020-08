Le offerte telefoniche low cost continuano a incuriosire numerosi consumatori alla ricerca di una nuova proposta low cost e conveniente allo stesso tempo, e Tim ha pensato bene di proporre qualcosa di nuovo per il mese di Agosto. Trovare una tariffa adatta alle proprie esigenze non è sempre facile proprio perché sul mercato c’è una vasta scelta. Ecco cosa ha deciso di proporre il gestore telefonico blu.

Tim e le nuove offerte telefoniche: ecco quali sono le sue proposte

Il gestore telefonico Tim propone una tariffa conosciuta con il nome di Young Student Edition con cui sarebbe possibile usufruire di: chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4G e GB illimitati per chat, Social e Musica. La proposta ha un canone mensile di 9,99 Euro.

Un’altra offerta telefonica molto gettonato è conosciuta con il nome di Advance 4.5G e propone: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40GB di traffico dati per navigare in rete ad una velocità massima di 700Mbps. Il canone mensile da sostenere è di 19,99 Euro.

L’altra offerta telefonica è Advance 5G ed è perfetta per coloro che vogliono navigare in rete con la nuova e innovativa connessione mobile di quinta generazione. Il gestore telefonico blu propone sempre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB di connessione dati. In questo caso i consumatori interessati dovrebbero sostenere un canone mensile di 29,99 Euro.