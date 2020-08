Non hai ancora ricevuto l’aggiornamento MIUI 12? Pazienta, potrebbe arrivare a giorni con una prodigiosa notifica OTA (over the air) che ti renderà partecipe di incredibili novità. Ovviamente non tutti gli utenti potranno accedere al nuovo update in via di rilascio anche in Italia. Soltanto chi si trova in questa lista ufficiale beneficia delle funzionalità e della nuova grafica 2020. Dai un’occhiata ai fortunati telefoni Xiaomi e Redmi idonei alle ultime ottimizzazioni tecniche.

MIUI 12: aggiornamento in arrivo per tutti questi telefonini

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Funzioni esclusive nuova MIUI 2020

Tra le funzionalità inedite della distro 2020 troviamo:

Back Tap : per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo

: per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo OCR : da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri

: da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri Gallery : aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto.

: aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto. Font: ora unificati per sistema e status bar

Avete ricevuto la nuova build? Spazio ai commenti ed alle vostre prime impressioni.