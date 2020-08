La campagna promozionale lanciata nel periodo corrente da Expert riesce a soddisfare le richieste degli utenti, prima di tutto per la sua enorme capacità di assecondare i prezzi voluti dai consumatori, senza rinunciare alla qualità generale.

Ciò che accomuna tutti i volantini dell’azienda è la diffusione sul territorio nazionale, dovete sapere infatti che è possibile accedere ad un elevato quantitativo di prodotti dalla qualità elevata, anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Il limite da non perdere assolutamente di vista riguarda le spese di spedizione, sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Per i codici sconto Amazon e per le offerte, iscrivetevi al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Expert: il risparmio è assicurao

Il risparmio è davvero assicurato da Expert, sebbene il nostro consiglio sia quello di non puntare ai top di gamma dell’azienda sudcoreana, ma di dedicarsi esclusivamente alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Il primo terminale da non perdere di vista è LG Velvet, in vendita ufficialmente a 549 euro, è molto interessante per la sua connettività 5G, per il processore Qualcomm Snapdragon 765G e per l’estetica unica nel suo genere.

Sempre in linea con le stesse prestazioni e caratteristiche tecniche, 5G compreso, non possiamo che raccomandare lo Xiaomi Mi 10 Lite, in vendita da Expert a 379 euro in versione no brand.

La soluzione più economica, infine, appare essere dettata dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, spesa finale leggermente inferiore ai 300 euro per uno smartphone molto interessante e dotato di una disposizione delle camere decisamente particolare.