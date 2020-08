Euronics è fuori di testa, con il lancio del volantino Svuota Negozio l’azienda si è veramente superata, riuscendo a raggiungere livelli praticamente mai visti prima d’ora. I prezzi sono bassi ed i prodotti qualitativamente interessanti, peccato solamente per una limitazione importante.

Esattamente alla pari di Trony, anche in questo caso il cliente che deciderà di approfittare delle ottime promozioni dovrà necessariamente recarsi personalmente in uno dei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova. Sottolineiamo, infatti, l’impossibilità di godere degli stessi identici prezzi altrove in Italia, o più precisamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Euronics: questi sono i prezzi più pazzi dell’anno

Il volantino Euronics non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, raggiunge infatti fortissimi sconti su alcuni dei modelli più in voga del periodo, tra questi annoveriamo Samsung Galaxy S20 e Apple iPhone 11. Nel primo caso l’esborso da sostenere corrisponderà a 699 euro, nel secondo invece saranno necessari circa 100 euro in più, sempre per modelli no brand.

Lo smartphone in grado di uscire dagli schemi, infine, è rappresentato dall’Apple iPhone 11 Pro, oggi in vendita a 1059 euro, è uno dei più desiderati in assoluto, sfortunatamente ancora decisamente costoso.

Il volantino Euronics è attivo in tutti i punti vendita di proprietà del socio Nova fino al 19 agosto, se interessati alle offerte potete aprire subito le pagine che trovate elencate nel nostro articolo, senza dimenticare le limitazioni descritte in precedenza.