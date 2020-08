I Saldi Hi-Tech pensati da Comet sono davvero pazzeschi, tutti gli utenti possono riuscire ad accedere a prezzi ribassati anche del 70% rispetto al listino originario, senza preoccuparsi della qualità generale.

La via da intraprendere per raggiungere lo sconto massimo consiste sicuramente nel recarsi personalmente nel punto vendita, solo in tali location sarà possibile accedere ai prezzi più bassi. Coloro che invece decideranno di affidarsi al sito ufficiale raggiungeranno riduzioni del 50% rispetto al listino originario, godendo nel contempo di ottimi sconti applicati su alcuni top di gamma.

Comet: il volantino dalle mille sorprese

Il volantino reso disponibile da Comet, con i saldi Hi-Tech per una vacanza al top, riserva piacevolissime sorprese ai consumatori. Già dalle prime pagine si scopre la possibilità di raggiungere l’acquisto del Samsung Galaxy S20+, pagandolo comunque soli 779 euro; la cifra è alta, ma rispetto al listino originario rappresenta sicuramente un ottimo passo in avanti verso un livello decisamente più alla portata del consumatore finale.

Riducendo le aspettative, prima di tutto qualitative, l’occhio cade su Oppo A72, Oppo A52, Xiaomi Redmi Note 9S o Xiaomi Redmi 9A; sono tutti terminali il cui prezzo non supera i 249 euro, anche se sono da consigliare per la loro ottima qualità generale, per la presenza dei servizi Google, e sicuramente per la capacità di garantire prestazioni all’altezza della situazione.

Per conoscere da vicino il volantino Comet potete aprire subito le pagine elencate nell’articolo.