Carrefour si ritrova a sfidare Unieuro e MediaWorld nel campo a loro più congeniale, la rivendita di elettronica, ed in particolar modo di smartphone di ultima generazione. Il volantino attuale risulta essere disponibile fino al 19 agosto, con scorte non limitate.

Tutti gli utenti che vorranno avvicinarsi all’acquisto di un nuovo smartphone o saranno intenzionati a sfruttare i prezzi elencati nell’articolo, dovranno decidere di recarsi personalmente nel punto vendita, poiché non esiste altra soluzione (sul sito ufficiale non è possibile acquistare la tecnologia, per ora).

Volantino Carrefour: occasione shock per risparmiare su ogni acquisto

Il volantino Carrefour rappresenta sicuramente un punto saldissimo per l’utente che al giorno d’oggi vuole risparmiare, senza rinunciare alla qualità generale. Lo smartphone da non perdere assolutamente di vista è lo Xiaomi Mi 10 Lite, il giusto mix di prestazioni e di prezzo basso, in vendita a 399 euro, ed allo stesso tempo con processore Qualcomm Snapdragon 765G, nonché connettività 5G.

Scendendo con il prezzo finale di vendita incrociamo sicuramente il Samsung Galaxy A51, la sua qualità complessiva è inferiore al precedente, ma considerato che lo si può acquistare a poco meno di 300 euro, lo possiamo comunque valutare come un giusto compromesso.

Sul gradino più basso incrociamo infine Huawei P Smart 2019 e Samsung Galaxy A20e, due terminali molto allettanti ed allo stesso tempo limitati, dato comunque il prezzo inferiore ai 150 euro. Tutti i dettagli del volantino Carrefour li potete scovare direttamente qui sotto.