Il bollo auto ed il canone Rai sono pronti per essere aboliti, questo è quanto leggiamo in rete quotidianamente ed a cui tantissimi utenti in Italia stanno effettivamente credendo, o almeno sperando, di vedersi tramutare in realtà in tempi non troppo lontani.

L’idea sarebbe davvero incredibile ed invitante, peccato però si tratti a tutti gli effetti di una fake news, al giorno d’oggi il Governo Italiano non ha nemmeno lontanamente valutato una simile possibilità, il bollo auto ed il canone Rai saranno da pagare come al solito, senza modifiche sostanziali all’iter visto negli anni scorsi.

Bollo auto e canone Rai aboliti: attenzione alle fake news

Cadere in tentazione è davvero semplicissimo, sopratutto se non si è particolarmente abituati a navigare in rete e ad affidarsi solamente a determinate fonti. Le fake news sono sempre dietro l’angolo, il motivo per cui vengono pubblicate è puramente economico, gli utenti infatti cercano di guadagnare denaro con la visualizzazione di banner pubblicitari, più visitatori si collegheranno, maggiore sarà il guadagno complessivo.

Per evitare situazioni spiacevoli raccomandiamo sempre di verificare le fonti, nel caso in cui nutriste dubbi, fate una semplice ricerca sul web per trovare conferma a ciò che avete letto. Il bollo auto ed il canone Rai non possono essere aboliti per un motivo puramente economico, a conti fatti il Governo italiano non può privarsi in nessun modo dei 7,5 miliardi di euro annui garantiti dalla riscossione delle suddette tasse, sopratutto in un periodo storico di gravissima crisi economica.

Le due imposte, purtroppo, dovranno essere corrisposte come al solito.