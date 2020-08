Bennet garantisce agli utenti un risparmio pressoché stratosferico su ogni acquisto che quest’ultimi vorranno effettuare nel momento in cui si recheranno personalmente in negozio. Il rapporto qualità/prezzo è sempre favorevole su tutti i prodotti effettivamente inseriti.

Il volantino discusso nell’articolo, è bene ricordarlo, risulta essere disponibile a tutti gli effetti solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che il consumatore non potrà completare le compravendite dal divano di casa recandosi sul sito ufficiale dell’azienda. Non manca, come in un qualsiasi rivenditore di elettronica, la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero.

Bennet: tutte le offerte da non dimenticare

Le offerte del volantino Bennet spaziano su svariate categorie merceologiche, a partire ad esempio dagli smartphone di ultima generazione. I modelli con sistema operativo Android sono sostanzialmente un paio: Samsung Galaxy A51 o Samsung Galaxy A20e. Il primo è il più qualitativo, richiede un esborso di poco inferiore ai 300 euro, e garantisce prestazioni ottime anche da un punto di vista fotografico. Puntando invece al Galaxy A20e, il consumatore avrà la possibilità di spendere tra 100 e 200 euro, dovendo rinunciare però alle prestazioni.

Volendo spendere cifre decisamente più elevate, il consiglio è di richiedere l’Apple iPhone Xr, non sarà recentissimo, questo è vero, tuttavia per i 549 euro richiesti per il suo acquisto possiamo ritenerci ugualmente più che soddisfatti. Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel nostro articolo.