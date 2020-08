Sygic GPS Navigazione, l’app di navigazione offline più famosa al mondo, molto presto diventerà disponibile anche Android Auto. La notizia, quindi, arriva sul web come un fulmine a ciel sereno poiché, di fatto, segna ufficialmente l’apertura di Google verso qualsiasi sviluppatore di terze parti.

A comunicare l’incredibile notizia è quindi Lukas Dermek, responsabile dell’applicazione, che, attraverso un comunicato stampa ufficiale, ha affermato di “essere entusiasta che Sygic GPS Navigation sarà a disposizione dei nostri utenti, direttamente sul display integrato dell’auto, grazie alla connettività Android Auto”.

Sygic GPS Navigation in arrivo su Android Auto

Al momento, quindi, non ci sono notizie in merito alle tempistiche ed alla modalità di rilascio dell’app. L’unica notizia ufficiale, quindi, è legata all’annuncio pubblicato di recente da Google in cui viene confermata l’introduzione all’interno di Android Auto, delle categorie di app e di tante altre funzionalità innovative.

Secondo recenti indiscrezioni, però, il prossimo autunno sembrerebbe essere il periodo più accreditato per il rilascio di tutte le novità sopra citate, tra cui anche l’introduzione di Sygic GPS Navigation. Come molti sapranno, quindi, Sygic nasce nell’ormai lontano 2004 e, in poco tempo, riesce a diventare una delle app di navigazione più utilizzate al mondo. Ad oggi, di fatto, il navigatore offline risulta essere secondo solamente a Google Maps e Waze. Quotidianamente, infatti, circa 200 milioni di conducenti utilizzano il servizio offerto da Sygic per completare tratte di ogni genere, dalle più lunghe a quelle più corte.

Se siete interessati a provare in anticipo l’app Sygic GPS Navigation, potete scaricarla gratuitamente sia da Play Store per gli utenti Android che da App Store per gli utenti iOS.