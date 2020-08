WindTre prova ad entrare di diritto nel cuore degli utenti pronti a richiedere la portabilità in uscita dal proprio operatore telefonico con il lancio di una promozione veramente speciale, dal nome Go 70 Fire+ Limited Edition.

Esattamente alla pari delle dirette concorrenti del mercato italiano, la suddetta è distribuita esclusivamente in versione operator attack, con accesso riservato per i soli clienti che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, naturalmente con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro, necessari per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. La richiesta di attivazione non è comunque possibile in ogni punto vendita, è importante ricordare che l’accesso sarà riservato ai soli residenti in determinate e selezionate province d’Italia (Bari, Alessandria, Pistoia, Latina, Prato, Padova, Trieste, Trapani e Venezia).

WindTre: la promozione è spettacolare

La WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition viene considerata veramente speciale per la sua capacità di includere tantissimi contenuti ad un prezzo bassissimo, addirittura corrispondente a soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato. Il canone sarà da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e soprattutto non presenta alcun tipo di vincoli contrattuali di durata.

All’interno della promozione il cliente potrà trovare 70 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, affiancati da 200 SMS da poter utilizzare verso tutti, per finire con illimitati minuti per chiamare chiunque si desideri sul territorio nazionale.

Per richiedere la promozione, come indicato in precedenza, sarà necessario recarsi personalmente in uno dei punti vendita selezionati, la portabilità è come al solito obbligatoria.