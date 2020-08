L’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di continuare la propria campagna SMS dedicata esclusivamente agli attuali clienti Iliad, per invitarli ad attivare un’offerta strepitosa a soli 6.99 euro al mese.

Very Mobile ha infatti inviato nuovamente un messaggio ad alcuni clienti Iliad per proporre l’attivazione della Very 6.99, aperta lo scorso 23 luglio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile continua ad attaccare i clienti di Iliad

L’offerta Very 6.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet al prezzo di 6.99 euro al mese con costo di attivazione di 5 euro e SIM gratuita online. In Roaming all’interno dell’UE l’offerta prevede un limite al traffico dati utilizzabile ogni mese, pari a 3.30 Giga al mese.

Ecco l’SMS che l’operatore sta inviando ai clienti Iliad: “Vuoi più Giga? Passa a Very Mobile! Ad Agosto 2020 tutti i clienti Iliad possono passare alla nuova offerta con 100GB, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese! Costo di attivazione 5 euro, salvo promozioni, e SIM gratuita online.Info su verymobile.it/very699 o nei negozi Very“. Oltre che dai clienti Iliad, la Very 6,99 può essere attivata anche dai clienti provenienti dai seguenti operatori come Coopvoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green telecomunicazioni, Intermatica, BT Enia, BT Italia.

La stessa lista, con Iliad incluso, vale anche per l’offerta Very 4.99, che offre invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 Giga di traffico dati al prezzo di 4.99 euro al mese. Vi ricordo che il traffico dati è su rete WindTre fino in 4G con velocità massima di 30 Mbps. Per scoprire tutte le offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.