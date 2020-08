Il volantino Fuoritutto lanciato in questo periodo da Unieuro ha qualcosa di davvero speciale, nasconde al proprio interno una lunghissima serie di offerte e di prezzi fortemente ribassati su ogni acquisto effettuato.

Per approfittare di tutti gli sconti che potete trovare elencati direttamente nel nostro articolo, l’utente potrà decidere di recarsi personalmente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, o naturalmente affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso sarà possibile richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, pagando nel frattempo le spese solamente per ordini inferiori ai 49 euro.

Unieuro: queste offerte appaiono davvero speciali

Le offerte di Unieuro sono speciali, a partire dalla possibilità di accedere al Samsung Galaxy S20+, uno degli smartphone più richiesti e desiderati di tutto il 2020, alla modica cifra di soli 779 euro. Chiaramente il prezzo è ancora elevato, ma se confrontato con il listino originario può sicuramente essere considerato il giusto compromesso.

Restando entro la fascia alta del mercato, puntando tuttavia ad un prodotto del 2019, ecco spuntare lo Huawei P30 Pro, ottimo modello caratterizzato da un comparto fotografico davvero da urlo, finalmente acquistabile a soli 569 euro, sempre naturalmente in versione completamente sbrandizzata.

L’ultimo terminale da consigliare è sicuramente l’LG Velvet, medio di gamma, in vendita infatti a 549 euro, dotato però di connettività 5G e di una estetica da urlo.

Il volantino Unieuro non si ferma qui, gli acquisti potranno essere completati fino al 16 agosto 2020 secondo le limitazioni ed i vincoli elencati in precedenza.