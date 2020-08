L’operatore unico WindTre ha recentemente deciso di avviare nuovamente una campagna SMS winback per proporre ad alcuni ex clienti selezionati, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta Go 50 Star + al prezzo di 7.99 euro al mese.

L’SMS viene inviato solo agli ex clienti WindTre selezionati che avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali e che risultano attivi con altri operatori.

Torna in WindTre con l’offerta Go 50 Star+ al prezzo di 7.99 euro al mese

L’offerta WindTre GO 50 Star+ prevede un bundle mensile con minuti illimitati di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico internet mobile alla massima velocità fino in 4.5 G al prezzo di 7.99 euro al mese. Come indicato anche nel messaggio l’attivazione è gratuita, mentre il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni.

Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “Solo per te un’offerta speciale! 50 GIGA sulla nuova rete TOP QUALITY di WindTre, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7.99 euro al mese con l’esclusiva GO 50 Star +. Attivazione gratuita e SIM 10 euro. Per info costi e privacy visita il sito ufficiale“. Nell’SMS, i destinatari sono invitati a recarsi in un negozio WindTre entro il 17 Agosto 2020 per procedere all’attivazione gratuita dell’offerta Go 50 Star+.

La campagna SMS va dal 12 al 17 Agosto 2020, ma non è da escludere che in questo periodo possano essere partite anche altre campagne SMS winback con date di attivazione e offerte differenti, come ad esempio per l’offerta GO 50 Top+ a 5.99 euro al mese o Go 50 Fire+ a 6.99 euro al mese. Sono inclusi nell’offerta il servizio accessorio di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito in Italia e in Unione Europea e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato.