La passa a Vodafone che gli utenti devono assolutamente attivare subito è la Special 50 Digital Edition, una soluzione che riserva una miriade di sorprese per i fortunati che si ritrovano in determinate condizioni, corrispondenti per l’esattezza all’uscita da uno specifico operatore telefonico.

La suddetta, infatti, risulta essere disponibile in versione operator attack, di conseguenza sarà disponibile solamente per il cliente che deciderà di abbandonare Iliad o un MVNO, che non sia però Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile. Il costo iniziale da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, a conti fatti sono necessari solamente 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. Al netto di quanto scritto, è bene ricordare che non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero speciale

La passa a Vodafone appare essere davvero speciale a partire proprio dal prezzo di vendita, corrispondente a soli 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione potrebbe venire proposto il pagamento con conto corrente o carta di credito, ricordate che non è obbligatorio, rappresenta solamente una comodità in più.

All’interno della promozione, inoltre, il consumatore si ritrova a poter accedere a illimitati minuti per telefonare a chiunque, affiancati da SMS senza limiti da poter utilizzare verso chi si vuole, per concludere poi con 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La promozione Vodafone può essere richiesta direttamente nei punti vendita.