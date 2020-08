MediaWorld riattiva la campagna promozionale XDays ricordando a tutti la sua potenza e prestanza nel campo della rivendita di elettronica, i prezzi appaiono essere fortemente ribassati rispetto al listino originario, con buone offerte da cogliere al volo.

Come per ogni soluzione di questo tipo, è bene ricordare prima di tutto che l’accesso è riservato esclusivamente al sito ufficiale, gli acquisti non potranno essere completati al suddetto prezzo nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale o da altre parti. In parallelo, è bene ricordare che le spedizioni presso il domicilio, per i soli prodotti legati alla campagna XDays, sono completamente gratuite indipendentemente dalla cifra spesa.

MediaWorld: risparmiare è alla portata di tutti

Osservando da vicino il volantino MediaWorld, con un focus particolare sul settore degli smartphone, notiamo una certa tendenza dell’azienda nel voler scontare i medi di gamma, lasciando in disparte i più costosi in assoluto.

I prezzi più interessanti sono applicati su Samsung Galaxy A30s, in vendita a 179 euro, Apple iPhone Se a 479 euro, Galaxy A41 a 239 euro, Galaxy A20s a 149 euro, Huawei P40 Lite 5G a 329 euro, Xiaomi MI Note 10 a 379 euro e Huawei Mate 30 Pro a 679 euro.

Un occhio di riguardo va portato sullo Huawei Mate Xs, il primo smartphone pieghevole della storia dell’azienda orientale, in vendita ad un prezzo elevatissimo, pari a 2184 euro, ma fortemente scontato rispetto al listino di 2599 euro.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare in ogni sua parte direttamente a questo indirizzo.