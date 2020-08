Canone Rai e bollo auto ufficialmente aboliti, questa è la notizia che da tempo sta circolando in rete, e sopratutto a cui tantissimi utenti hanno deciso di credere quasi ad occhi chiuso. Innumerevoli domande sono giunte in redazione, c’è qualcosa di vero dietro quanto letto?

Lo diciamo subito, a tutti gli effetti si tratta di una fake news appositamente creata per destabilizzare un ambiente già precario, oltre che per guadagnare ingenti quantitativi di denaro. Il bollo auto ed il canone Rai non verranno in nessun modo aboliti nel corso dell’annualità corrente, né comunque in un futuro non troppo lontano, il Governo non ha nemmeno vagliato una simile ipotesi, proprio perché il periodo economico che stiamo attualmente attraversando è tutt’altro che florido; di conseguenza, anche solo pensare di potersi privare di 7,5 miliardi di introiti garantiti dalle suddette imposte, appare essere una vera utopia.

Canone Rai e Bollo Auto: da dove nasce la fake news

La notizia relativa all’abolizione di canone Rai e bollo auto viene quindi etichettata come fake news, ma cosa si intende davvero con una simile definizione? e per quali motivi vengono messe in giro?

Coloro che decidono di pubblicare una notizia completamente falsa, nella maggior parte dei casi sono spinti da motivi puramente economici; queste infatti vengono pubblicate su siti internet pieni zeppi di banner pubblicitari che fanno guadagnare i suddetti in relazione al numero di visualizzazioni ottenute, lo scopo è quindi di attirare il maggior numero di utenti, in modo da accrescere il denaro guadagnato.

Per non incappare in situazioni spiacevoli, il nostro consiglio resta sempre lo stesso, valutate attentamente ciò che leggete e verificate la notizia presso fonti più autorevoli.