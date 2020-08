La promozione di WindTre ha qualcosa davvero di speciale, è una delle pochissime soluzioni che prevedono la possibilità di attivare 70 giga di traffico dati al mese ad uno dei prezzi più bassi in assoluto, infatti si spendono solamente 6,99 euro, da versare direttamente tramite credito residuo.

La promozione discussa nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, non può essere attivata da ogni consumatore sul territorio nazionale, nasce come operator attack, limitata addirittura a poche province del territorio italiano. A conti fatti, i soli clienti in possesso di una di SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, residenti a Alessandria, Pistoia, Prato, Trapani, Padova, Bari, Trieste, Venezia e Latina, potranno accedervi.

WindTre: i dettagli della promozione

La promozione Go 70 Fire+ è sicuramente una delle migliori sul territorio italiano, infatti permette di attivare addirittura 200 SMS da inviare a chi si vuole, 70 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, per finire poi con illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

Il costo fisso da sostenere, come specificato, corrisponde esattamente a 6,99 euro al mese, mentre inizialmente sarà necessario versare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Nell’eventualità in cui foste interessati ad una soluzione differente, sottolineiamo la presenza di altre promozioni da 50 giga di traffico a 5,99 euro al mese, oppure addirittura da 100 giga al mese. Quest’ultima, ci teniamo a ricordarlo, comporterà però un vincolo contrattuale di 24 mesi, nonché ovviamente il pagamento diretto tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

La promozione di WindTre può essere richiesta direttamente in tutti i punti vendita nelle province indicate.