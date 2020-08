Durante tutta l’estate continueranno ad essere disponibili alcune offerte e promozioni di solidarietà digitale per l’emergenza Covid. Nonostante la fine del lockdown, la circolazione del virus costringe ancora numerosi italiani ad attività di smart working e di didattica online, Anche per questa ragione risulta essere confermata un’iniziativa di Vodafone molto conveniente per tutti gli abbonati.

Vodafone e la connessione internet illimitata per le app dello smart working

Per alcuni abbonati del gestore inglese è ancora presente l’opzione Vodafone Pass Smart Meeting. Con questa tariffa gli utenti potranno beneficiare di Giga senza limiti da utilizzare su tutti i servizi e su tutte le app di videoconferenza. Con Vodafone Pass Smart Meeting vi è una grande lista di servizi compatibili. Tra questi è necessario annoverare i più rilevanti e popolari, tra cui Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom.

Chi attiva l’offerta non consumerà traffico della propria ricaricabile per la connessione sulle suddette app. La Pass Smart Meeting di Vodafone è completamente a costo zero ed ha una validità di tre mesi a partire dal giorno dell’attivazione. Ovviamente, allo scadere della tariffa non sono previsti costi extra ed aggiuntivi rispetto alla propria ricaricabile di riferimento. Il rinnovo quindi dell’agevolazione non sarà possibile.

L’iniziativa è garantita solo ed esclusivamente per un selezionato numero di clienti Vodafone. Gli abbonati potranno attivare la promozione – ove disponibile – attraverso l’apposita sezione Area Personale dell’app MyVodafone. In alternativa, se si riceve l’apposito SMS informativo da parte di Vodafone, basterà semplicemente rispondere in maniera affermativa alla stessa comunicazione del gestore inglese.