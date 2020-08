Nel corso di queste settimane TIM non ha certo fatto mancare le promozioni commerciali per tutti gli utenti. Il gestore nazionale deve competere con rivali molto agguerriti, tra cui spiccano WindTre ed Iliad. Un particolare interesse di TIM è rivolto per il pubblico strategico composto dagli under 25.

TIM e la promozione Young: contenuti e prezzi sono ancora più vantaggiosi

Se la promozione Young di WindTre si dimostra molto popolare, la risposta di TIM non si lascia attendere. Il provider ha da poco lanciato una versione aggiornata della sua TIM Young, chiamata Young Student Edition.

La Young Student Edition è un’iniziativa pensata per tutti i giovani che include minuti ed SMS senza limiti da inviare a tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Allo stesso tempo i clienti potranno anche utilizzare 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo per la promozione è di 9,99 euro ogni mese, ma solo per gli utenti che scelgono il metodo di pagamento con Ricarica Automatica.

All’atto di acquisto della promozione è necessaria una spesa di 25 euro, con 20 euro di credito residuo. Il primo mese di Young Student Edition sarà garantito completamente a costo zero.

La Young Student Edition mette a disposizione anche importanti servizi aggiuntivi. Tra questi è bene segnalare la navigazione senza limiti e senza consumi su social e chat. Stesso discorso anche per le app dedicate allo smart working ed alla didattica online così come alle app di streaming musicale. Disponibili anche sei mesi a costo zero per la piattaforma TIMmusic Platinum.