Durante la nostra epoca, come mai prima d’ora, l’attenzione per gli oggetti d’epoca e per il vintage sta raggiungendo livelli estremamente alti. In ogni campo aumenta esponenzialmente il valore di oggetti del passato, che per ciò che hanno rappresentato o per rarità occupano un posto di spicco nel panorama del collezionismo.

Il discorso vale ovviamente anche per il mondo dei telefoni e degli smartphone. Ci sono stati effettivamente dei dispositivi che hanno segnato o inaugurato un’epoca e che oggi potrebbero valere cifre esorbitanti. Molti sono buttati in cantina o conservati in un cassetto senza nemmeno che i loro proprietari sappiano del tesoro nascosto che possiedono.

I dispositivi che valgono di più tra i collezionisti

Come si diceva prima, molti dei dispositivi protagonisti di questo articolo hanno segnato un’epoca. Eccone alcuni:

iPhone 2g

Sicuramente tra questi è possibile annoverare l’iPhone 2g, presentato nel 2007 come primo iPhone di casa Apple. Ha rivoluzionato il nostro modo di intendere la telefonia mobile con il famoso slogan: “This is only the beginning. Apple reinvents the phone.” Il suo valore può raggiungere anche i 1000€, a patto che le sue condizioni siano ineccepibili.

Htc Dream G1

In quanto a primati, risalente al 2005 c’è l’Htc Dream G1, che fu a tutti gli effetti il primo smartphone a presentare al mondo il sistema operativo Android. Protagonista di quell’anno e nato dalla collaborazione tra Htc e Google, che in seguito avrebbe dato vita alla serie Nexus di smartphone, il valore è molto elevato. Si parte dagli 800-1000€ per arrivare fino ai 2500€ dei modelli in condizioni perfette.

Motorola Razr V3

Si parla di un telefono veramente iconico dal design unico. Apertura a conchiglia e doppio schermo, piccolo sul lato frontale per le notifiche e i messaggi, grande all’interno per la navigazione tra i menù. Il suo design è stato ripreso da Motorola quest’anno, per dare vita al Moto Razr pieghevole, che ha riscosso un discreto successo sul mercato. Il suo valore non è paragonabile ai due smartphone presentati in precedenza, tuttavia per un esemplare in buone condizioni si possono chiedere anche 100€, mentre per uno pari al nuovo anche 150€.

Nokia 3310

Il mitico e inimitabile telefono Nokia 3310 è rimasto impresso nella memoria collettiva per la sua robustezza e per la durata della batteria. Senza considerare che si poteva giocare a Snake su questo vecchio modello. Anche Nokia ha ripreso il suo design per sviluppare un nuovo smartphone di nuova generazione, più orientato ad una fascia altra di età. In questo caso i modelli più usurati si possono trovare intorno ai 25-30€, mentre per uno pari al nuovo è possibile sborsare anche 100€.