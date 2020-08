Il nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese OnePlus, OnePlus Nord, è stato lanciato sul mercato in sole due colorazioni, alle quali nei prossimi mesi se ne potrà aggiungere, secondo le ultime indiscrezioni, anche una terza.

Lo smartphone in questione, ad oggi, è disponibile in Gray Onyx (tonalità abbastanza scure) e in Blue Marble (colore decisamente più particolare). La terza versione si chiamerà Grey Ash. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Nord: ad ottobre 2020 sbarcherà una nuova colorazione

Secondo Roland Quandt nel mese di ottobre 2020 sbarcherà una nuova colorazione per OnePlus Nord, almeno questo è quello che ha reso noto attraverso un nuovo messaggio sulla piattaforma Twitter, ricevendo anche la conferma da parte di Max J. Non si tratta della prima volta che emerge questa inedita variante Grey Ash, già scovata nelle scorse settimane nel codice di OxygenOS.

Il lancio di nuove versioni cromatiche è piuttosto comune nel settore degli smartphone e non c’è da stupirsi se anche OnePlus desideri sfruttare tale opportunità per mantenere alto l’interesse sul suo nuovo device. Vi ricordiamo inoltre che il prossimo mese il colosso cinese lancerà in esclusiva in India una nuova configurazione di memoria, ovvero quella con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Vi ricordiamo inoltre che OnePlus Nord monta un display Full AMOLED da 6.44 pollici in risoluzione 1080×2400, un processore Qualcomm Snapdragon 765 G con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Vanta di quattro sensori posteriori, rispettivamente da 48+8+2+5 megapixel ed un sensore anteriore da 32 megapixel. La batteria è da 4.115 mAh ed il sistema operativo pre installato è Android 10 OxygenOS 10.5.