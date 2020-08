Le serie televisive disponibili sulla piattaforma di streaming online Netflix sono decisamente numerose, ma in questi ultimi mesi si è discusso notevolmente su questi titoli: Dark, The Order, You, Tredici e Stranger Things. Alcune si sono concluse in queste ultime settimane, mentre altre produzioni continuano a lavorare per intrattenere gli utenti con dei nuovi episodi.

Stranger Things, The Order, Dark, Tredici e You su Netflix: ecco quali sono le nuove puntate da aspettarsi

Purtroppo per gli utenti di Netflix le serie televisive Dark e Tredici si sono concluse in modo definitivo con le rispettive tre stagioni e quattro stagioni. Numerosi utenti si sono appassionati e affezionati ai loro personaggi, ma purtroppo gli hanno dovuto dire addio.

Per quanto riguarda le altre serie televisive sono ancora in produzione, in particolare Stranger Things dovrebbe sbarcare prima della fine di quest’anno sul catalogo della piattaforma di streaming online con la sua quarta stagione. Purtroppo la pandemia globale ha decisamente rallentato i lavori, ma secondo alcune indiscrezioni le riprese sono iniziate nuovamente.

La serie televisiva statunitense You dopo le sue due stagioni ha annunciato l’arrivo di una terza, ma sfortunatamente per i fan anche in questo caso dovranno dire addio a questa storia visto che sarà quella decisiva. Non si conoscono ulteriori informazioni a riguardo.

Infine, The Order, dopo la sua seconda stagione lanciata recentemente su Netflix ha annunciato una terza stagione. Ad oggi non si conoscono i tempi di uscita, ma ancora non si è scoperto se la produzione si è riunita per organizzare il lavoro delle riprese.