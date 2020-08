La serie televisiva spagnola La Casa de Papel o anche conosciuta come La Casa di Carta sta per tornare nel catalogo della piattaforma di streaming online con una nuova e importante stagione. Gli utenti sono decisamente contenti di questa nuova notizia soprattutto perché lo sviluppatore della serie, Alex Pina, ha annunciato l’esistenza anche di una sesta stagione.

Le notizie che circolano in rete sono numerose soprattutto perché sono accompagnate da ipotesi da parte dei fan e da voci da corridoio che potrebbero essere anche non vere. Il mondo cinematografico si sta riprendendo con le giuste cautele e La casa di Carta come tante altre produzioni ha deciso di tornare a girare rispettando le direttive imposte e con le giuste cautele.

La Casa di Carta torna sul set: le riprese sono iniziate, ecco quali sono le notizie

La serie televisiva spagnola ha avuto la fortuna di non essere bloccata dal Coronavirus e, infatti, ha mandato in onda la sua quarta stagione durante il lockdown facendo compagnia a milioni di utenti. Il finale ha immediatamente lasciato intendere l’arrivo di una nuova stagione, ma a quanto pare questa quinta stagione sarà accompagnata anche da una sesta.

Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese di questi nuovi episodi sono già iniziate da qualche settimana e diversi attori sono stati avvistati a Copenaghen durante il primo ciak. In particolare a registrare queste prime puntate sono Berlino e Tatiana, ma sono stati avvistati anche due new entry: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Sicuramente si tratta di una ripresa di un flashback per collegare qualche storia sui personaggi.

Secondo alcune ipotesi questa quinta stagione dovrebbe uscire tra Aprile e Giugno del 2021, ma è ancora troppo presto per delle conferme ufficiali.