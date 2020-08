Molte persone scelgono di usare Internet Gratis svicolandosi dall’uso delle tradizionali reti di connettività fisse e mobili. Grazie ad un nuovo progetto valido su scala nazionale gli utenti con smartphone e tablet possono accedere al web ed alle applicazioni preferite a costo zero. Molti hanno detto addio a TIM, WindTre, Vodafone, MVNO ed addirittura Iliad dopo aver scoperto Piazza WiFi Italia. Si tratta di un nuovo progetto avviato dal MISE in collaborazione con Infratel S.P.A. Scopriamo in cosa consiste.

Addio WiFi in casa, rete 4G ed Internet via Satellite: ecco la rete gratuita del futuro

C’è la possibilità di avere Internet senza WiFi, 4G o satelliti. Tutto passa per una semplice applicazione per telefoni e tablet Android/iOS che ci collega direttamente all’infrastruttura pubblica concepita per il WiFi Italia.

Una serie di hotspot sono stati predisposti in oltre 300 Comuni dove turisti ma anche residenti possono agevolarsi nelle funzioni della rete. Basta scaricare l’app gratuita ed effettuare il primo login. Attivando il WiFi ci si connette fino ad una velocità massima di 30 Mbps senza spendere un solo centesimo.

Il sistema fa parte di un progetto volto a mettere in pari l’Italia con gli altri Paesi UE in relazione al fattore di crescita digitale. Siamo indietro ma grazie al nuovo livello di implementazione si sono compiuti importanti passi in avanti per l’uso libero ed illimitato di Internet.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico sta svolgendo un lavoro esemplare conclamando l’efficacia di un sistema che si applica ora anche ad altri contesti pubblici come gli ospedali, dove sono stati previsti quasi 5.000 punti di accesso rivolti a personale e pazienti.

Avviato a senso unico per coprire le zone di Amatrice e quelle soggette al digital divide registra oggi una grande partecipazione con i Comuni che possono ottenere i fondi necessari per fornire un servizio assai richiesto che abbandona il vincolo alla reti private degli operatori.