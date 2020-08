Nel corso del periodo di lockdown, milioni di utenti in tutto il mondo hanno approfittato della quarantena per recuperare alcune delle serie TV più apprezzate di sempre. Nonostante alcune produzioni siano riuscite a terminare le riprese in tempo, purtroppo alcuni titoli sono rimasti bloccati a causa dell’emergenza coronavirus e delle recenti direttive imposte. Come ben sappiamo, quindi, serie TV come Riverdale ed Elite sono riuscite a soddisfare le richieste dei fan mentre, titoli come Black Mirror e Suburra, hanno subito dei tremendi ritardi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Suburra, Black Mirror, Riverdale ed Elite: ecco tutte le novità in arrivo

Iniziamo con Riverdale ed Elite. Come possiamo facilmente immaginare, i tempi di attesa per le prossime season si sono estremamente allungati ma, di fatto, Netflix ha confermato che entro il 2021 arriveranno sul piccolo schermo. Situazione leggermente diversa per la serie TV Italiana Suburra che, di fatto, dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno. Come ben sappiamo, purtroppo, Suburra è stata fortemente colpita dal periodo di Lockdown e, ad oggi, il rilascio della terza season risulta essere estremamente in ritardo.

Concludiamo infine con Black Mirror. Nonostante i fan siano in attesa della sesta stagione, purtroppo ad oggi la produzione è completamente ferma. Il Lockdown, infatti, ha colpito duramente la serie televisiva che, negli ultimi anni, ha riscosso parecchio successo fra gli utenti più giovani della piattaforma Americana. Non ci resta quindi che attendere un comunicato ufficiali da parte di Netflix.

