In seguito alle diverse comunicazioni direttamente inviate tramite e-mail o SMS, l’operatore virtuale CoopVoce ha scelto di ricordare a tutti i propri utenti, tramite canali social, che possono sostituire la propria SIM gratuitamente.

Più precisamente, sta ricordando la necessità di sostituire gratuitamente la SIM ESP precedente con le nuove SIM Evolution. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le modalità con cui richiedere la nuova SIM.

CoopVoce ricorda ai propri utenti di sostituire la SIM

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, CoopVoce ha infatti condiviso lo scorso 11 Agosto 2020 un post della serie #LaDomandaDellaSettimana in cui ricorda che i clienti possono richiedere la SIM Evolution in qualsiasi punto vendita Coop e riceverla gratuitamente. Il passaggio di CoopVoce a Full MVNO comporta necessariamente la sostituzione della SIM per i già clienti CoopVoce ESP.

Il motivo è semplice, con questo cambiamento l’operatore attivo su rete TIM si è dotato di un’infrastruttura tecnologica indipendente per gestire direttamente le sue SIM, le numerazioni e i costi di terminazione mobili. Come ricordato anche su Facebook, il cliente può richiedere le nuove SIM Evolution nei punti vendita Coop oppure online dall’area clienti, nella sezione dedicata al cambio SIM.

In quest’ultimo caso, oltre a fornire tutte le informazioni per la sostituzione, verrà generato anche un codice personale a 7 cifre per richiedere la sostituzione presso uno dei punti vendita Coop. Lo stesso codice è stato anche inviato tramite SMS ad alcuni clienti con SIM ESP per invitarli a recarsi in un punto vendita per effettuare la sostituzione. Vi ricordo che l’operatore in questione sta proponendo tantissime nuove offerte, date un’occhiata al suo sito ufficiale.