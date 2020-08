Comet ha in serbo per gli utenti italiani un volantino a dir poco stupefacente, il giusto mix di sconti e di prezzi bassi che possono aiutare i consumatori a risparmiare nell’acquisto di alcuni dei prodotti maggiormente interessanti.

La campagna promozionale del periodo è stata “sdoppiata” in due parti, infatti sul sito l’azienda ha integrato riduzioni fino al 50% su tantissimi prodotti, ma in negozio lo sconto sale addirittura fino al 70% su alcuni modelli in fine serie. Il consiglio è quindi di valutare una sortita in un punto vendita, proprio per scoprire e conoscere da vicino i risvolti della vicenda.

Coloro che acquisteranno online potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione. Allo stesso modo segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero al superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Volantino Comet: queste sono le offerte migliori

L’offerta migliore di tutto il volantino Comet è sicuramente rappresentata dal Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, sia in termini di prestazioni fotografiche che generali. Il suo prezzo finale di vendita è sicuramente più accessibile, sebbene resti particolarmente elevato, dato il finale di 779 euro.

Sulla stessa linea di prezzo troviamo anche l’Apple iPhone 11, uno degli smartphone maggiormente apprezzati del 2020, finalmente acquistabile a 799 euro nella versione completamente sbrandizzata.

