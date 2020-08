Carrefour non sembra avere pietà delle offerte di Esselunga con il lancio del volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, una campagna promozionale assolutamente interessante che riserva innumerevoli sorprese ai consumatori che vorranno approfittarne.

La soluzione descritta nell’articolo, è bene ricordarlo, risulta essere effettivamente disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, gli acquisti, tuttavia, non possono essere completati online sul sito ufficiale (la tecnologia non può essere acquistata da casa).

Volantino Carrefour: i prezzi sono davvero invitanti

La scorsa campagna promozionale di Carrefour era stata caratterizzata dalla possibilità di godere di buoni sconto da spendere in un secondo momento, ora potete riscuoterli, nei punti vendita potrete decidere di mettere le mani su un incredibile Xiaomi Mi 10 Lite, attualmente disponibile a 399 euro. Il prezzo è assolutamente alla portata, ed anche le prestazioni generali promettono risvolti a dir poco incredibili, a partire dalla connettività 5G.

A circa 100 euro in meno potrete decidere di richiedere il Samsung Galaxy A51, uno smartphone qualitativamente inferiore rispetto al precedente, ma ugualmente interessante, e prestante. Infine troviamo due terminali, quali sono Huawei P Smart 2019 e Samsung Galaxy A20e, in vendita a poco meno di 150 euro, l’acquisto è qui consigliato esclusivamente per gli utenti che vogliono davvero spendere il meno possibile.

Tutti i dettagli della campagna promozionale oggetto del nostro articolo sono disponibili direttamente nelle immagini che potete trovare elencate qui sotto.