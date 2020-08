Bennet riserva agli utenti un’occasione assolutamente da non perdere, una campagna promozionale tramite la quale il consumatore può raggiungere l’acquisto di alcuni modelli dalla qualità elevata, senza dover spendere cifre folli.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Bennet, appare essere fruibile direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio; sottolineiamo che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati altrove sul territorio, o comunque online sul sito ufficiale, data l’impossibilità di raggiungere la tecnologia dal divano di casa.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le offerte più pazze del periodo, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Bennet: quando risparmiare è molto più facile del previsto

Risparmiare da Bennet è molto più facile del previsto, anche per gli utenti che vogliono mettere le mani su un dispositivo di casa Apple, come l’iPhone Xr. Il terminale al giorno d’oggi è in vendita a soli 549 euro, un prezzo che a prima vista appare essere particolarmente elevato, ma che allo stesso tempo è più che accessibile se considerato il listino originario.

Volendo invece puntare verso il mondo Android, le alternative disponibili sono rappresentate da due terminali di casa Samsung, rispettivamente Galaxy A20e e Galaxy A51, entrambi possono essere acquistati ad una cifra inferiore addirittura ai 300 euro.

Il volantino Bennet naturalmente soddisfa anche gli utenti che vogliono acquistare un nuovo elettrodomestico, o comunque un televisore appartenente alla fascia media della rispettiva porzione di mercato. I dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto nel nostro articolo.