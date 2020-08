Tra le migliori serie TV Netflix del momento, troviamo in assoluto After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Negli ultimi mesi, infatti, i seguenti titoli hanno accompagnato milioni di persone nel lungo periodo di lockdown, ottenendo quindi un successo strepitoso e mai visto prima. Nonstante la quarantena sia ormai terminata, però, sono ancora in molti ad attendere con ansia i nuovi episodi delle suddette serie televisive. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità a riguardo.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: le nuove stagioni in arrivo su Netflix

Iniziamo con After Life. La serie televisiva, come ben sappiamo, racconta la storia di Tony, un uomo completamente distrutto dalla morte di sua moglie. Il protagonista, quindi, attraversa un forte periodo di depressione e, per sfuggire a tutti i pensieri suicidi e ritornare alla sua quotidianità, decide finalmente di cambiare il proprio atteggiamento. Ciò, quindi, metterà a dura prova i suoi rapporti umani, difatti le persone più vicine all’uomo cercheranno di aiutarlo nel momento più difficile della sua vita. Per quanto riguarda le novità, dunque, Netflix ha confermato ufficialmente che arriverà una terza stagione della serie televisiva. Sfortunatamente, però, non ci sono ancor novità in merito poiché, a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese non sono ancora iniziate.

Situazione leggermente diversa, invece, per Peaky Blinders che, di recente, ha battuto ogni record di ascolti. Il cast della serie televisiva, che come ben sappiamo narra le vicende di un gruppo di criminali, è già al lavoro per la realizzazione di nuovi episodi. Non è ancora chiara quando la sesta stagione verrà rilasciata ma, secondo la produzione, quest’ultima sarà la migliore di sempre.

Infine, per quanto riguarda Sex Education, i fan della serie dovranno aspettare ancora del tempo. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, le riprese sono temporaneamente sospese ma, ad oggi, non ci sono novità in merito.