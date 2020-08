I clienti del gestore francese Iliad che desiderano effettuare il trasferimento del loro numero hanno la possibilità di scegliere l’operatore WindTre e ottenere un’offerta davvero conveniente. Il nome della tariffa a cui si fa riferimento è WindTre Go 50 Fire Plus.

WindTre contro Iliad con la straordinaria offerta da 50 GB a soli 6,99 euro al mese!

I nuovi clienti interessati all’acquisto della nuova SIM WindTre possono accedere al sito ufficiale del gestore e richiederla tramite pochi e semplici passaggi. L’operatore permette infatti di completare l’acquisto direttamente online e di ricevere la SIM tramite corriere senza dover sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, consente di ottenere l’offerta senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. Gli interessati dovranno sostenere esclusivamente il costo necessario per l’acquisto della SIM, pari a 10,00 euro; e saldare il primo rinnovo anticipato della tariffa, che ammonta a soli 6,99 euro.

Ogni mese l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus dedicata ai clienti Iliad permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo, pari a soli 6,99 euro al mese, dovrà essere saldato tramite credito residuo.

Attraverso l’app ufficiale WindTre è possibile monitorare lo stato della promozione, conoscere il credito residuo e ricaricare la SIM in pochi istanti. L’operatore, inoltre, potrebbe periodicamente proporre promozioni aggiuntive che consentiranno di personalizzare la propria tariffa.

Per conoscere tutti i dettagli della straordinaria tariffa WindTre Go 50 Fire Plus è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore e consultare l’apposita sezione “Offerte Per Te”.