WindTre può essere considerato l’operatore più attivo di questa stagione estiva. Da quando ha avuto origine il provider, nato dalla fusione di Wind e 3 Italia, gli utenti hanno scoperto una serie di promozioni molto vantaggiose sia nel campo della telefonia fissa che nel campo della telefonia mobile.

WindTre, l’offerta che garantisce 100 Giga in 4G per tutti i già abbonati

Nel settore della telefonia mobile, oltre ad iniziative speciali per tutti i nuovi clienti, WindTre ha pensato anche ad iniziative ad hoc per chi è già clienti. In questo caso, una delle migliori iniziative del momento è senza dubbio la Cube Large Summer Easy Pay.

Cube Large Easy Pay è una tariffa pensata per incrementare la quota internet di chi è già abbonato. Gli utenti con quest’offerta potranno attivare una seconda SIM in cui saranno disponibili di default 100 Giga per la navigazione internet. Il costo mensile dell’offerta si attesta sui 12,99 euro. I clienti avranno inoltre anche la possibilità di ricevere il dispositivo WebCube necessario per condividere la connessione internet su diversi smartphone. Grazie al WebCube sarà possibile connettere in uno stesso tempo ben venti device, tra smartphone, tablet, Smart tv ed anche pc.

E’ bene ricordare che questo formato dell’offerta è disponibile solo per gli utenti che scelgono la formula di pagamento Easy Pay, cioè la ricarica automatica con fatturazione diretta da carta di credito o conto corrente. L’offerta sarà attivata inoltre come un vero abbonamento. La durata minima del contratto con Cube Large previsto dal WindTre si attesta sui 24 mesi.