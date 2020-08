WindTre è davvero spettacolare, la promozione permette al consumatore di accedere ad uno dei prezzi più bassi in assoluto, riuscendo a garantire inoltre l’attivazione di 70 giga di traffico dati al mese a tempo indeterminato.

Il suo nome è Go 70 Fire+, si tratta a tutti gli effetti di una promozione davvero molto speciale, distribuita al giorno d’oggi esclusivamente in versione operator attack, tramite la quale il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un bundle quasi infinito, a patto che però sia in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO. La portabilità, come in tutte le offerte di questo tipo, è da considerarsi assolutamente obbligatoria, come il pagamento tramite credito residuo.

Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi; allo stesso modo ricordiamo che l’obbligatorietà del pagamento tramite conto corrente si presenta solamente nel momento in cui si attiva una soluzione denominata “Easy Pay”.

WindTre: i dettagli della promozione

La Go 70 Fire+ è una promozione da soli 10 euro al mese, tramite la quale il consumatore ha la possibilità di accedere a 70 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere il cerchio con 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale italiano.

L’accesso alla promozione è limitato alle condizioni espresse in precedenza, con l’aggiunta della disponibilità esclusiva nelle seguenti province: Venezia, Trapani, Trieste, Prato, Padova, Pistoia, Latina, Bari o Alessandria. Non è possibile raggiungerla online sul sito ufficiale.