Dopo l’annuncio di Tim, che a partire dal 14 settembre ha deciso di eliminare il servizio Pay For Me, anche altri operatori la stanno seguendo a ruota. In particolare sono arrivati gli annunci di WindTre e di Vodafone, che annunciano l’eliminazione dei rispettivi servizi per addebito delle chiamate al destinatario.

Pensaci Tu

Il servizio di WindTre dedicato ai clienti che intendevano richiedere l’addebito della chiamata al numero contattato verrà chiuso a partire dal 14 settembre 2020. Il servizio prevedeva di chiamare un numero a scelta, dando la possibilità al destinatario della chiamata di accettare o meno i termini della chiamata. Dopo un breve messaggio informativo il destinatario poteva prendere carico o meno della chiamata. In caso negativo non sarebbe stato addebitato alcun costo per nessuna delle parti.

4088 For Me

Prima di luglio 2009 il servizio era Pensaci Tu 4888, ma dopo la delibera AGCOM 26/08/CIR, che regola i numeri speciali “40”, il servizio è cambiato. Così è nato 4088 For Me, che scomparirà a partire da settembre. Non si ha ancora una data ben specifica per l’interruzione del servizio, ma si può immaginare che sarà in linea con la concorrenza.

Il servizio di Vodafone aveva lo stesso funzionamento di quello di Tim e di WindTre. Il cliente però doveva anche digitare *111* prima del numero del destinatario e chiudere tutta la stringa con #.

Probabilmente con l’avvento di decine di tipologie diverse di promozioni e l’ampia diffusione delle chiamate illimitate verso tutti, questi servizi sono diventati obsoleti. Evidentemente il rapporto tra costo del servizio e utilizzo è andato degradando con il tempo, portando alla sua eliminazione dai listini delle varie compagnie telefoniche.