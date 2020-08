La serie televisiva italiana Suburra sta per tornare sulla piattaforma di streaming online Netflix con una nuova e ultima stagione. La fiction ha appassionato tantissimi spettatori grazie alla sua avvincente trama che racconta la criminalità organizzata nella città di Roma in cui sono coinvolti anche Stato, Chiesa e forze dell’ordine.

La produzione ha deciso di soffermarsi in ogni stagione su un singolo tema, proprio per questo motivo ci sono soltanto tre stagioni. Questi nuovi episodi sarebbero dovuti sbarcare sul Netflix in questi mesi, sfortunatamente la produzione ha subito dei forti rallentamenti a causa dell’arrivo del Coronavirus.

Netflix pronta per Suburra? Ecco cosa rivelano le ultime notizie in rete

Questa nuova e terza stagione è sicuramente una delle più attese sulla piattaforma di streaming online Netflix, difatti durante il periodo del Lockdown diversi attori, tra cui Alessandro Borghi, sono stati bombardati dai fan per sapere quando sarebbe stata disponibile. Sicuramente l’arrivo del coronavirus ha rallentato fortemente i lavori, ma secondo alcune voci tutta l’equipe e il cast sarebbe tornato sul set per riprendere i lavori in totale sicurezza e con le giuste cautele.

Ad oggi non ci sono informazioni particolari sulla data di uscita perché la produzione non ancora svelato nulla in merito e la piattaforma di streaming online si è limitata soltanto a pubblicare sui suoi profili social ufficiali un video che ritrae Spadino e Aureliano in auto. Secondo alcune ipotesi la piattaforma starebbe lasciando un indizio perché questi nuovi episodi sarebbero prossimi all’uscita, ma non è nulla di confermato ancora.