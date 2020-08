Google Drive è uno strumento molto utile fornito da Big G che permette agli utenti di disporre tramite un sistema cloud di un uno spazio di archiviazione pari a 15 GB. Su questo spazio ogni utente è in grado di memorizzare numerosi file di vario genere e di vederli all’istante su qualsiasi dispositivo con il nostro account Google. Attualmente si tende a memorizzare su questo spazio numerose foto e soprattutto video ma in questo modo i 15 GB a volte non sono sufficienti e tendono ad esaurirsi. Allora come possiamo fare per aumentare questo spazio?

Ecco come è possibile ottenere più spazio su Google Drive

Per ottenere più spazio su Google Drive esistono alcuni modi. Il primo viene offerto dalla stessa Google e si tratta, nello specifico, di G Suite. Con il pacchetto di applicazioni G Suite sarà possibile ottenere uno spazio di archiviazione addirittura illimitato su Drive. Sono disponibili in particolare tre pacchetti che permettono di usufruire di diversi tagli di memoria. Il primo pacchetto offre agli utenti 30 GB in più di spazio sul cloud Google Drive, mentre gli altri due pacchetti consentono, come già accennato, di avere uno spazio illimitato sul cloud (i due pacchetti hanno un costo rispettivamente da 9,36€ e 23€ al mese). Tuttavia, per avere questo spazio illimitato, devono esserci almeno 5 utenti paganti il pacchetto. In caso contrario, lo spazio si riduce a 1 TB.

Al momento, quindi, se è presente un solo utente pagante il pacchetto non potrà sfruttare lo spazio illimitato su Google Drive. Nonostante questo, ogni utente può comunque creare numerosi Drive condivisi e sarà comunque in grado di sfruttare uno spazio pressoché illimitato.