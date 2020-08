Durante questo periodo di lockdown in tanti ne hanno approfittato per recuperare alcune delle serie televisive iniziate e in tanti hanno avuto il tempo di iniziarne delle nuove. Alcune produzioni sono riuscite ha terminate le loro riprese in tempo differentemente da altre, tanto che hanno tenuto compagnia a tantissimi utenti in casa a rispettare le direttive imposte. Serie televisive come ad esempio Riverdale ed Elite sono riuscite a rispettare i tempi previsti, mentre altre come Black Mirror e Suburra hanno subito dei forti rallentamenti.

Suburra, Black Mirror, Riverdale ed Elite prossimamente con dei nuovi episodi: ecco quali sono le ultime notizie

Per quanto riguarda Riverdale ed Elite i tempi di attesa sono sicuramente più lunghi del previsto, ma fortunatamente entrambe le serie televisive hanno confermato le nuove stagioni precedentemente annunciate. La serie televisiva italiana Suburra, invece, dovrebbe sbarcare prima della fine di quest’anno secondo le ultime indiscrezioni trapelate. Le riprese sarebbero iniziate nuovamente già da diverse settimane e dunque non dovrebbe mancare molto a questo tanto e atteso arrivo.

La serie televisiva britannica Black Mirror ha annunciato ormai da tempo la sesta stagione e i fan sono ansiosi di scoprire questi nuovi episodi visto che dalla quinta stagione sono passati circa due anni. Anche in questo caso i rallentamenti ci sono stati, ma alcune voci da corridoio hanno confermato l’arrivo nei primi mesi dell’anno prossimo. Non resta che aspettare delle comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma di streaming online Netflix, visto che le produzioni sono disponibili nel suo catalogo, oppure dalle produzioni stesse,