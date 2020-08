La patrimoniale può essere definita una vera e propria tassa sulla propria ricchezza. Questa infatti si applica sui beni e risparmi dei contribuenti, come ad esempio denaro contante, beni immobili e investimenti. Tuttavia, ci sono dei beni che possono sfuggire ad una tassazione sul risparmio. Ecco di seguito dei suggerimento per difendersi dalla patrimoniale ed evitare la tassa sulla propria ricchezza.

Patrimoniale: il modo efficace per difendersi acquistando diamanti

Ci sono i beni rifugio, i quali si chiamano così perché si rivalutano nel tempo e si difendono dall’inflazione. Questo anche perché sfuggono dalla tassazione una tantum. Il diamante infatti è uno di questi beni, investire in pietre preziose può essere un’arma efficace per mettere al sicuro i propri risparmi.

Acquistare diamanti è molto semplice, ma non sempre si possono fare dei buoni affari. Infatti, chi è alla prime armi in questo settore potrebbe incappare in acquisti poco cauti a prezzi troppo alti o addirittura essere truffati con diamanti falsi. Ecco alcuni consigli che possiamo darvi su come investire in diamanti.